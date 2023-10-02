Susuz günler başlıyor: Tedbir alın! İşte 2 Ekim Bursa BUSKİ su kesinti listesi… BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Bursa'da bazı bölgelerde yaşanacak olan su kesintilerini duyurdu. Su kesintileri ile ilgili detaylar ve etkilenecek bölgeler BUSKİ tarafından açıklandı. İşte 2 Ekim su kesinti listesi…

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Bursa'da yaşanacak su kesintileri, arıza nedeniyle olacak ve BUSKİ tarafından etkilenecek ilçe ve mahalleler açıklandı.

Su kesintileri nedeniyle mağdur olmamak için vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde kesinti yaşanacağı hakkında bilgi almak amacıyla araştırmalar yapmaya başladılar.

2 Ekim Pazartesi günü Bursa'da yaşanacak olan su kesintisi ile ilgili detaylar BUSKİ tarafından belirlendi.

İlçeler ve arıza sorgulamaları ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için BUSKİ resmi internet sitesi araştırılıyor. İşte susuz kalacak bölgeler…

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA