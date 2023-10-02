Susuz günler başlıyor: Tedbir alın! İşte 2 Ekim Bursa BUSKİ su kesinti listesi…

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Bursa'da yaşanacak su kesintileri, arıza nedeniyle olacak ve BUSKİ tarafından etkilenecek ilçe ve mahalleler açıklandı.
Su kesintileri nedeniyle mağdur olmamak için vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde kesinti yaşanacağı hakkında bilgi almak amacıyla araştırmalar yapmaya başladılar.
2 Ekim Pazartesi günü Bursa'da yaşanacak olan su kesintisi ile ilgili detaylar BUSKİ tarafından belirlendi.
İlçeler ve arıza sorgulamaları ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için BUSKİ resmi internet sitesi araştırılıyor. İşte susuz kalacak bölgeler…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.