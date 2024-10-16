Süt alırken dikkat! Ünlü süt markası market raflarından toplatılıyor...

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Hollanda’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden olan Jumbo, market raflarında yer alan o sütleri kaldırmaya başladı.

Laktozsuz olarak piyasaya sürülen ürünlerde laktoz tespit edilmesi nedeniyse markanın geri çağırdığı ürünlerin satışı durduruldu.

Şirket, bu durumun özellikle laktoza karşı hassasiyeti veya alerjisi olan kişiler için risk oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunarak ürünü satın alan müşterilerinin ürünü iade etmeleri istendi.

RAFLARDAN KALKTI!

Jumbo markasına ait olan “Lekkervrij van lactose uzun ömürlü tam yağlı süt” olarak bilinen ve normalde 100 mililitresinde 0,01 gramdan az laktoz içermesi gerektiğini ancak bu ürünlerde bu değerin üzerinde laktoz bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaların ardından bu ürünü satın alan müşterilerin sütü tüketmemeleri ve en yakın Jumbo mağazasına iade etmeleri gerektiğini belirtti. Müşterilerin, ürünün iadesi karşılığında satın alma bedelini geri alabilecekleri ifade edildi.

Geri Çağrılan Ürün Bilgileri:

Ürün Adı: Jumbo lekkervrij van lactose houdbare volle melk

Son Kullanma Tarihi: 15-02-2025

EAN Kodu: 8718452320523