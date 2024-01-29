Süt taşması kabusu ortadan kalkıyor! İşte, kaynayan sütün taşmasını engelleyecek olan püf nokta… Süt taşması sorunu hemen herkesin mutlaka bir kere karşılaştığı elzem bir durumdur. İşte, bu sorunu ortadan kaldıracak öyle bir püf nokta varmış ki duyan herkese ‘bu kadar kolay mıydı’ dedirtecek…

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Organik süt alarak yoğurt peynir gibi birçok süt ürününü evde yapmayı tercih edenler için bu püf nokta ilaç gibi gelecek.

Süt kaynatılırken bir anlık dalgınlık sütün taşmasına ve buda ocağın adeta mahvolmasına neden oluyor. Ekstra temizlik sorununa neden olan bu sorunu önlemek içinse çok basit bir püf nokta bulunuyor.

Süt taşmasını önleyecek pratik yöntem…

Süt taşmasının engellenebilmesi için türlü yollar araştırılıyor. Ancak o kadar basit ve pratik bir yolu varmış ki bir da başınıza süt taşma kabusu gelmeyecek.

Birçok farklı yöntemden biri olan sıvı yağ yöntemi ile bu soruna elveda diyeceksiniz.

Çoğu kişi tarafından bilinmeyen sıvı yağ yöntemi uygulamak ise oldukça basit. Süt kaynatacağınız kabın kenarlarına sıvı yağ sürmeniz sütün taşma problemini ortadan kaldıracak.