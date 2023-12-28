Sütlaç yaparken 1 kaşık eleyin, ne cıvık ne de katı olacak Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan sütlaç, bazen istenilen kıvamda olmaması hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bu yöntemle sütlacınız ne cıvık olacak ne de katı olacak.

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Sütlaç, Türk mutfağının sevilen ve hafif tatlıları arasında özel bir yere sahip.

Şerbetli olmaması, hafif ve lezzetli yapısıyla diyet yapanların da tercih ettiği bir tatlı olarak öne çıkıyor.

Pirinç ve sütün muhteşem uyumuyla hazırlanan sütlaç, fırınlandığında da eşsiz bir lezzete dönüşüyor.

Ancak, evde sütlaç yaparken bazen kıvam sorunu yaşanabiliyor, bu da ev hanımlarının keyfini kaçırıyor.

Sütlaç yapımında ideal kıvamı elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var.

Bu yöntemle sütlacınızın kıvamı mükemmel olacak. Tencereye 1 kaşık elmeniz yeterli...

Sütlaç yaparken 1 kaşık ekleyin

Evde sütlaç yaparken tencereye ekleyeceğiniz 1 kaşık vanilya, tatlının kıvamını tamamlayacak ve cıvık olmasını engelleyecek.

Bu sayede sütlacınız kuru ve yayvan olmayacak. Ayrıca vanilya, sütlaca hoş bir aroma ve doku katacak.

Sütlaç tarifi

· 1 litre süt

· 2 çay bardağı yıkanmış pirinç

· 1 su bardağı toz şeker

· 1 paket vanilya

· 4 su bardağı su

Hazırlanışı

Pirinçleri güzelce yıkayın ve temizledikten sonra bir tencereye ekleyin. Tencereye eklediğiniz pirinçlerin üzerine 4 su bardağı su ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra altını kısın ve biraz daha pişirmeye devam edin. Bu süreçte ara ara karıştırmayı unutmayın. Pirinçler yumuşayıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin.

Pirinçler suyunu çektikten sonra üzerine sütü ilave edin ve yüksek ateşte kaynamaya başlayana kadar sık sık karıştırarak pişirin.

Süt kaynamaya başladığında, ateşi kısın ve yaklaşık 20 dakika daha düşük ateşte pişirmeye devam edin.

Daha sonra şekeri ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın.

Sütlaç piştikten sonra vanilyayı ekleyin ve güzelce karıştırın. Hazır olan sütlaçları kaselere doldurarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!