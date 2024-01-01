Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacak mı? Resmi açıklama geldi... Suudi Arabistan'ın, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacağı iddialarına resmi açıklama geldi. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa final maçı yaşanan olayların ardından iptal edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla sahaya çıkmasına Suudi Arabistan yetkililerinin izin vermemesi üzerine iki takım maça çıkmama kararı almış ve maç oynanmamıştı.

Yaşanan bu olay sonrası sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan "Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacak" iddiası gündeme oturdu.

Bu iddiaların doğru olup olmadığı sosyal medyada konuşulurken konu hakkında resmi bir açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu hakkında yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan o açıklama;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.” iddiası doğru değildir.

İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan’a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."