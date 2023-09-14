Suudi Arabistan'a transfer olmuştu! Alman futbolcu müslüman oldu! Sosyal medyada böyle duyurdu.. Alman futbolcu Robert Bauer Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile Müslüman olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular arasında yer alan Alman futbolcu Robert Bauer müslüman oldu.

Alman futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müslüman olduğunu açıkladı.

28 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Belçika ekibi Sint-Truiden'den Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Taee'ye transfer oldu.

Robert Bauer'in müslüman olması sosyal medyada geniş yer buldu.

Robert Bauer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün bana mesaj atan tüm insanlar için eşim ve onun ailesi sayesinde İslam ile tanıştım. Uzun yıllar oldu ve yolculuğumda bana yardım ettiğiniz ve beni cesaretlendirdiğiniz için hepinize minnettarım."

Robert Bauer ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edilen bir fotoğrafı paylaşarak "Sevgi dolu hediyeler için minnettarım" ifadelerine yer verdi.