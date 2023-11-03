Suudi Arabistan'dan TFF'ye çılgın teklif iddiası! Tam 100 milyon Euro... Suudi Arabistan'ın, Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerine 10 yıl boyunca ev sahipliği yapma karşılığında TFF'ye çılgın bir teklif sunduğu iddia edildi..

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 30 Aralık'ta oynayacağı Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, Ziraat Türkiye Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyor.

İddiaya göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını geri çevrilmeyecek bir teklif ile çaldı.

TFF'nin teklifi kabul etmesi durumunda Süper Kupa 2033-2034 sezonu da dahil olmak üzere Süper Kupa ve Türkiye Kupası finalleri 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak. Maçların Riyad ve Cidde'de oynanacağı iddia edildi.

Dev teklif iddiası

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Suudi Arabistan, Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerine 10 yıl boyunca ev sahipliği yapma karşılığında TFF'ye 100 milyon Euro teklif etti.

Gelirin %50'si Süper Kupa, %50'si ise Türkiye Kupası için ayrılacak. Katılımcılara verilecek ödül miktarı yıldan yıla değişebilecek.

İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu, Suudiler’in teklifine henüz bir yanıt vermedi.