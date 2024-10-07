Suya koyduğunuz patlıcana onu ekleyin, hem acısını alın hem yağ çekmesini önleyin... Sağlık açısından faydalı olan sebzeler arasında yer alan patlıcan kızartılmadan hemen önce bir süre tuzlu suda bekletilir. Acısını almak için yapılan bu yöntemde suya tuz yerine onu eklemek daha etkili oluyormuş. İşte, patlıcanın hem acısını alacak hem de daha az yağ çekmesini sağlayacak o yöntem...

Haber Merkezi

İster kahvaltılarda ister akşam yemeklerinde olsun severek tüketilen kızartmalar arasında yer alan patlıcan kızartması 7’den 70’e herkes tarafından tercih edilir.

Patlıcanı kızartmadan hemen önce herkesin yaptığı işlemler arasında yer alan tuzlu suda bekletme yöntemi patlıcanın acısını almak için uygulanıyor olsa da meğer suya tuz değil ondan katmak gerekiyormuş.

Patlıcanın acısını almakta tuzdan daha başarılı olmasının yanında aynı zamanda kızartma işlemi sırasında da patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlıyormuş.

TUZ YERİNE ŞEKER KOYUN

Acısını almak için suya koyduğunuz patlıcanlara tuz yerine şeker eklemeniz acı tadın ortadan kalkmasında daha etkili oluyormuş.

Aynı zamanda suya katacağınız şeker sadece acısını almakla da kalmıyor kızartırken daha az yağ çekmesini de sağlıyormuş.

Sizde bundan sonra suda beklettiğiniz patlıcanlara tuz yerine aynı miktarda şeker ilave edin bu etkilerden yararlanmayı garantileyin.