Suyun içine çıra atılırsa ne olur? İşte, geleneksel yöntemin sırrı

Gündelik yaşamda sıkça duyulan ancak pek az kişinin gerçek amacını bildiği uygulamalardan biri de suyun içine çıra atma yöntemidir.

Geleneksel bilgiye dayanan bu alışkanlık, kimi zaman pratik bir çözüm aracı, kimi zaman da farklı amaçlarla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Peki, suyun içine çıra atıldığında ne olur ve bu uygulamanın faydaları nelerdir?

Çıra, çam ağaçlarının reçineli kısımlarından elde edilen, kolay tutuşan ve yoğun koku yayan doğal bir malzemedir.

Genellikle ateş yakmak için kullanılsa da Anadolu’da farklı amaçlarla da değerlendirilmiştir. Bunlardan biri de suyun içine çıra atma yöntemidir.

İşte bu yöntemin faydaları;

Suyun tadını değiştirme

Çıra, içindeki yoğun reçine sayesinde suya farklı bir aroma verir. Özellikle eski dönemlerde içme suyuna hafif odunsu bir tat katmak için tercih edilmiştir.

Temizlik ve arındırma

Çıra, suya reçine saldığı için mikropları kırıcı bir etki gösterdiğine inanılmıştır. Bu nedenle bazı köylerde kuyulara az miktarda çıra atılarak suyun daha sağlıklı hale geldiği düşünülmüştür.

Koku giderme

Suyun içinde istenmeyen kokular varsa çıra, reçinesiyle bu kokuyu bastırabilir.

Geleneksel inançlar

Bazı yörelerde suyun içine çıra atmak, kötü enerjiyi uzaklaştırmak ve ortamı arındırmak için yapılan bir geleneksel uygulama olarak da bilinir.