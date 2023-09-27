Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi şokta! Tam 7 futbolcusu.. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günlerden geçiyor. Alman devinin 7 futbolcusu sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

ensonhaber.com

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Bayern Münih’te üst üste yaşanan sakatlıklar gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray gurptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılıların grubunda yer alan Bayern Münih son günlerde arka arkaya gelen sakatlık haberleri ile sarsıldı.

Bayern Münih'te, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Preussen Münster'e karşı oynanan maçın 11. dakikasında sakatlık yaşayıp oyundan çıkan Serge Gnabry'nin kolunda kırık olduğundan şüphe ediliyor.

Serge Gnabry'nin durumu detaylı incelemenin ardından belli olacak.

7 futbolcusu sakat

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Bayern Münih’te sakat oyuncu sayısı dün kupa maçında Gnabry’nin kolunun kırılmasıyla birlikte 7’ye çıktı.

İşte Bayern Münih'in sakatlık yaşayan futbolcuları..

- Kim Min-jae (Kalça yaralanma)

- Thomas Müller (Kasıkta çekme)

- Matthijs de Ligt (Diz yaralanma)

- Dayot Upamecano (Kasıkta çekme)

- Tarek Buchmann (Hamstring sakatlığı)

- Manuel Neuer (Bacak sakatlığı)

- Gnabry (Kol kırığı)

Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak ilk maç 24 Ekim tarihinde Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Bayern Münih grupta oynadığı ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.