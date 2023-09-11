Talihsizlik peşini bırakmadı! MasterChef All Star’da şoke eden eleme: Seyircilerin gözdesiydi… MasterChef All Star’da geçen haftadan yaşanan büyük değişikliklerin ardından, bu hafta da tansiyon yüksek seviyeye çıktı. Eleme oyununda son ikiye kalan yarışmacılardan herkesin favorisi, büyük bir talihsizlikle yarışmaya veda etti.

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MasterChef All Star, yarışmacıların yeteneklerini sergilediği, lezzetin zirve yaptığı bir platform olarak izleyicileri büyülemeye devam ediyor

Bu yılın All Star versiyonu ise daha da büyük bir rekabet ve heyecanla izleniyor.

Hafta boyunca verilen zorlu görevlerin ardından, eleme oyununda son ikiye kalan yarışmacılar, dün akşam ter döktü.

Eleme oyununda son ikiye kalan yarışmacılar geçen haftadan potada olan Eda ve bu hafta sona kalan Suna oldu.

İki yarışmacı da MasterChef sahnesinde daha önce 2019 sezonunda beraber yarışmışlardı. Şimdi ise şampiyonluk hedefi için kıran kırana mücadele ettiler.

Dün akşam yaşanan heyecan dolu eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte o isim…

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef All Star’da dün akşam en başarısız tabağı yapan Suna, veda eden son yarışmacı oldu. Tabağından kalamar kıkırdağı çıkan Suna MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı oldu.