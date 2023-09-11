Talisca ve Ramos'u tarihe gömecek! Manchester United’ın efsanesi Beşiktaş’a geliyor Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu Talisca ve Sergi Ramos’u tarihe gömecek bir transferle bombayı patlattı. Manchester United’ın yıldızını renklerine bağlayacak.

ensonhaber.com Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarının son dönemlerinde bombayı patlattı. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalarak Avrupa'da da iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip, transfer döneminin son anlarında atağa geçerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Manchester United'dan deneyimli stoper Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş, şimdi gözünü orta sahaya çevirdi. Sergio Ramos ve Talisca’dan beklediği cevabı alamayan siyah-beyazlı ekip, Manchester United’ın yıldız ismine kancayı taktı. Manchester United'ın yıldızına teklif! Manchester Evening News'un haberine göre Beşiktaş, 10 numara transferi için Manchester United’da forma giyen 20 yaşındaki Tunuslu futbolcu Hannibal Mejbri’ye teklifte bulundu. Türkiye’de transfer dönemi 15 Eylül’de biteceği için kısa sürede transferin sonuçlanmasının beklendiği söylendi. 2003 doğumlu Hannibal Mejbri, geçtiğimiz sezon Birmingham’a kiralanmıştı. Championship ve FA Cup’da toplam 41 kez maça çıkan Tunuslu oyuncu, 1 gol atarken 6 kez de asist kaydetti.

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