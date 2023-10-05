Tam 1 ay dayanıyor! Maydanozları kavanoza ters koyun ve... Maydanozların büzüşmesini ve çürümesini engelleyen yöntemi açıklıyoruz! Haftalarca buzdolabında saklayabilirsiniz...

ensonhaber.com

Salataları süsleyen maydanoz, aromasıyla lezzet veriyor. Oldukça faydalı bir ot olan maydanozun en kötü yanı çabucak çürümesi.

Maydanozlar buzdolabında fazla dayanmıyor ve sıklıkla almak zorunda kalıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Ancak bu yöntemle artık ne ziyan olacak, ne çürüyecek...

Deneyenler, 1 ay boyunca taze kaldığını dile getiriyor.

Kavanozda saklayın

Maydanozların sapı yukarıda kalacak şekilde kavanoza koyun.

Kapağına ise bir çay bardağı suyu bardakla birlikte yerleştirin.

Kavanozu çevirerek bardağın üstüne kapatın. Maydanoz sapları bardakta, kavanoz kapağı aşağıda kalacak şekilde buzdolabında muhafaza edin.

Su, yaprakları diri tutacak ve çürümesini engelleyecektir.