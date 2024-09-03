Tapu sahipleri dikkat! Cezası 3500 TL'ye yükseltildi... Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taşınmaz beyanlarını zamanında yapmayan tapu sahipleri ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. İşte detaylar...

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taşınmaz beyanlarını zamanında yapmayan tapu sahiplerine para cezası kesilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile taşınmaz beyanlarını zamanında yapmayan tapu sahiplerine 3.500 TL ceza uygulanacak.

Önceki dönemde 95 TL olan ceza miktarının 3500 TL'ye çıkarılması, tapu sahiplerini beyannamelerini zamanında yapmaya zorlayacak.

Uzmanlar, tapu sahiplerinin cezalardan kaçınmak için beyannamelerini zamanında bildirmelerini öneriyor.

Ceza miktarında büyük artış

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde yapılan değişiklikle, taşınmaz beyannamesinin ilgili belediyelere veya kurumlara bildirilmemesi durumunda uygulanan ceza miktarı artırıldı. Önceki uygulamada, bu beyannameleri vermeyenlere 95 TL ceza kesilirken, artık bu miktar 3.500 TL’ye yükseltildi.

Bu ceza, tapudaki her hak sahibi için, beyannamenin her yıl verilmemesi durumunda katlanarak uygulanacak. Bu sebeple, beyannamesini zamanında vermeyen tapu sahipleri oldukça yüksek ceza ödemek durumunda kalabilecek. Uzmanlar, tapu beyannamesini henüz vermemiş olanların, ilgili belediyelere ve kurumlara hızla başvurarak beyannamelerini sunmaları gerektiğini vurguluyor.