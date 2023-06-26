Taraftar şokta! Wanda Nara paylaştı: Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin yeni adresi... Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da harikalar yaratan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için yeni adres belli oldu. Sarı-kırmızılar, tüm çabalarına rağmen başarılı golcüyü elinde tutamadı. Menajeri Wanda Nara haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte yeni takımı…

Galatasaray taraftarlarını üzen haber geldi. Taraftarlar şokta! Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tarih yazan Arjantinli golcü Mauro Icardi için korkulan oldu. Galatasaray’ın büyük çabalarına rağmen Icardi’yi elinde tutmayı başaramadı. Mauro Icardi’nin tercihi hayranlarını üzdü. Süper Lig’in dikkat çeken isimlerinden Icardi’nin yeni macerasının futbol dünyasında bomba etkisi yaratması bekleniyor. Tüm gözler Arjantinli futbolcunun yeni takımına çevrilirken, menajeri ve eşi Wanda Nara sosyal medyadan duyurdu. İşte Wanda Nara’nın paylaşımı… Yeni adresi belli oldu Galatarasay klübü, PSG’den kiraladığı Mauro Icardi için çaba harcarken, Wanda Nara sosyal medya hesabından “Milan” yazısıyla birlikte “kum saati” emojili bir paylaşım yaptı. Galatasaray’da gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Icardi’nin Milan ile anlaşma sağlayacağı iddia ediliyor. İşte Wanda Nara’nın kafaları karıştıran paylaşımı…