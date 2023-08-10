Taraftarlar şokta! Fenerbahçe’nin yıldızına yol göründü! İşte yeni takımı... Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe’de taraftarların gönüllerinde taht kuran yıldız futbolcuya yol göründü. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için devreye giren takım tam 11 milyon Euro teklif verdi.

Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadroyla çıkmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Avrupa Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden sarı-lacivertli kulüpte, gözden çıkarılan isimlerin ayrılıkları gerçekleşiyor.

Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de bir yıldız daha kayıyor.

Edin Dzeko transferiyle Fenerbahçe’de ilk 11’deki yerini kaybedecek olan Michy Batshuayi’nin takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Yıldız futbolcunun geleceği hakkında yeni gelişme yaşandı. Batshuayi’ye dev teklif geldi. İşte yeni takımı…

Fransa'nın devi peşinde!

Geçtiğimiz sezon Fransa'da harikalar yaratan Lens, Batshuayi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro teklif yaptığı belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Ekambi’nin de Fenerbahçe’ye gelmesi durumunda Batshuayi’nin ayrılacağı yorumları yapıldı.