Taraftarlar şokta! Galatasaray’da Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi Şampiyonluk adayı Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda transfer ettiği, taraftarların göz bebeği haline gelen Wilfried Zaha, resmen transferi bitirdi.

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Galatasaray, bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmaya kararlı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Al-Nassr forması giyen Seko Fofana için adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bu transferin başrolünde ise Galatasaray’ın parlayan yıldızı Zaha var.

Seko Fofana’yı İstanbul’a davet etti

Akşam’da yer alan habere göre; Wilfired Zaha, Al-Nassr’da forma giyen Seko Fofana’yı İstanbul’a davet etti. Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Fofana için Galatasaray'a olumlu referans verdi.

Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek istemesiyle birlikte Zaha, Fofana'nın transferinde köprü rolü üstleniyor.

Seko Fofana, bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.