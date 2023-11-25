Taraftarlar şokta! Galatasaray’da Wilfried Zaha transferi resmen bitirdi

Galatasaray, bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmaya kararlı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Al-Nassr forması giyen Seko Fofana için adımlar atmaya hazırlanıyor.
Bu transferin başrolünde ise Galatasaray’ın parlayan yıldızı Zaha var.
Seko Fofana’yı İstanbul’a davet etti
Akşam’da yer alan habere göre; Wilfired Zaha, Al-Nassr’da forma giyen Seko Fofana’yı İstanbul’a davet etti. Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Fofana için Galatasaray'a olumlu referans verdi.
Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek istemesiyle birlikte Zaha, Fofana'nın transferinde köprü rolü üstleniyor.
Seko Fofana, bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.