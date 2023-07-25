Taraftarlar şokta: Galatasaray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor! İşte yeni takımı... Galatasaray’da forma giyen İtalyan yıldız Zaniolo’ya yol gözüktü. Premier Lig ekibi yıldız futbolcuya kancayı taktı. Galatasaraylı taraftarlar şokta! İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam diyor.

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, dev transferlere imza atıyor. Son olarak Wilfried Zaha transferiyle dünya basınında adından söz ettirdi.

Roma’dan 15 milyon Euro bonservisi ile kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için de tekliflerin ardı arkası kesilmiyor.

Birçok dev kulüp yıldız futbolcu için Galatasaray’ın kapısını çalarken, İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig'den teklif!

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, 24 yaşındaki yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin İtalyan yıldızı kadrosunda görmek istediği yazıldı.