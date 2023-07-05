Taraftarların göz bebeğiydi! Beşiktaş’ın efsanesi Süper Lig’e geri dönüyor: İşte yeni takımı… Bir dönem Beşiktaş’ta harikalar yaratan ve taraftarların göz bebeği haline gelen yıldız futbolcu Süper Lig’e geri dönüyor. Ancak efsane oyuncunun yeni takımı siyah-beyazlıları üzecek.

Dev kulüpler arasındaki transfer çekişmeleri tam gaz devam ediyor.

Süper Lig’in devi Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu gündeme bomba gibi düştü.

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla attığı gollerle stadları ayağa kaldırırken, siyah-beyazlı taraftarların kalbinde taht kurmuştu.

Geçtiğimiz sezon adı dev kulüplerle anılan Brezilyalı yıldız, bu sezon Süper Lig devine imza atıyor.

Ancak gelen haberlere göre Anderson Talisca’nın yeni takımı, siyah-beyazlı taraftarları bir hayli üzecek.

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş’taki performansıyla iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine All-Nassr’da devam ediyor. Brezilyalı golcünün gelecek sezon Türkiye’ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray’ın, en büyük hedeflerinden birinin de Talisca olduğu söyleniyor.

Talisca, Beşiktaş’ta oynadığı dönemde 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.