Tarih öne çekildi, tahminler değişti! Dolarınız varsa o günü bekleyin… Dolar kuru üzerinde yaşanan dalgalanmaların ardından, asgari ücrete yapılan zamın etkisiyle birlikte uzmanlar, 1 doların 45 TL'yi bulabileceği tahminlerinde bulundu. Yapılan tahmin sonrası gözler o tarihe çevrildi.

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2023 yılındaki yükseliş trendinin yeni yılda da devam etmesi ve son dönemdeki dalgalanmalar, dolar kuru konusunda büyük bir merak uyandırdı.

Özellikle asgari ücrete yapılan son zamın ardından ortaya çıkan yüzde 49'luk artış, dolar kuru üzerindeki hesaplamaları gündeme getirdi.

Geçtiğimiz hafta sona eren asgari ücret zammıyla birlikte, güncel rakamlar 17 bin 2 TL'ye yükseldi.

Bu zammın dolar kuru üzerindeki etkileri, ekonomi çevrelerinde ve vatandaşlar arasında yoğun bir tartışma konusu haline geldi.

Uzmanlar tarih vererek doların 45 TL’yi bulabileceği tahminlerinde bulundu.

Nisan - Haziran ayları arasına dikkat

Gelen iddialar üzerine, asgari ücretin 400 dolar üzerinden hesaplandığı bir senaryo ele alındığında, 1 doların 45 TL olduğu dönemde ekonomik bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, dolar kurunun serbest bırakılmasıyla birlikte 42,5 TL seviyelerine çekileceği iddiası ortaya atıldı.

Ekonomistler tarafından yapılan açıklamalara göre, Nisan-Haziran ayları arasında doların 45 TL seviyelerine ulaşabileceği öne sürüldü.

Aynı açıklamalarda, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu dolar tahmininin ise 39.46 TL olduğu belirtildi.