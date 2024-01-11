Tarih verildi: 3 gün boyunca Türkiye’yi esir alacak! Tedbir alın Ülke genelinde son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan "tehlikeli" uyarısıyla dikkat çekiyor. Hava durumu uzmanları, önümüzdeki günlerde 3 gün boyunca Türkiye’yi esir alacak tehlikeyi duyurdu.

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Ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları "tehlikeli" bir duruma karşı uyardı. Özellikle doğu bölgelerinde yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasının ülkenin geneline etki ettiği ve bu durumun doğu bölgelerinde kuvvetli kar yağışıyla birleşerek olumsuz etkiler doğurabileceği belirtildi.

Özellikle kar yağışının etkili olacağı saat aralıkları da kamuoyuyla paylaşılarak vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

AFAD ise olası kar yağışının yol açabileceği ulaşım aksamaları, elektrik kesintileri ve diğer risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

O tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu Bölgesi'nde 11 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan duyuruda, Van, Ağrı, Muş, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin etkilenebileceği belirtilerek, alınması gereken tedbirler ve kar yağışının tahmini süresi hakkında bilgi verildi.

11 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışının, 14 Ocak Pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu süre zarfında bölgede kuvvetli ve yoğun kar yağışının etkili olması, ulaşım ve günlük yaşamda olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuldu.