TARİHİ BAŞARI! A Milli Takımımız EURO 2024'te! Üst üste 3. kez..

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan maçı A Milli Takımımız ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-0 kazanmayı başardı.
A Milli Takımımıza Letonya karşısında galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.
A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Tarihimizde 6. kez Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz.
Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına çıkan A Millilerimiz iki maçtanda galip ayrılmayı başardı.
Milli takımımız gruptaki son maçında Galler ile karşılaşacak.
Tarihi başarı
EURO 2024'de katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza attı.
Tarihimizde ilk kez üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz.
- EURO 2016
- EURO 2020
- EURO 2024