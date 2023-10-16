TARİHİ BAŞARI! A Milli Takımımız EURO 2024'te! Üst üste 3. kez..
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan maçı A Milli Takımımız ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-0 kazanmayı başardı.

A Milli Takımımıza Letonya karşısında galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.

A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Tarihimizde 6. kez Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz.

Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına çıkan A Millilerimiz iki maçtanda galip ayrılmayı başardı.

Milli takımımız gruptaki son maçında Galler ile karşılaşacak.

TARİHİ BAŞARI! A Milli Takım

Tarihi başarı

EURO 2024'de katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza attı.

TARİHİ BAŞARI! A Milli Takımımız EURO 2024'te! Üst üste 3. kez..

Tarihimizde ilk kez üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz.

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