Tarihi imza! Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu! İşte Ergin Ataman'ın yeni takımı.. Anadolu Efes ile yollarını ayıran koç Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu. İşte tecrübeli başantrenörün yeni takımı..

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'le yollarını ayıran koç Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu. Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0 ile geçen Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Şampiyonluğun ardından Anadolu Efes ile yollarını ayıran başantrenör Ergin Ataman'ın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu. Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşma sağladı. 2 yıllık imza Panathinaikos'tan yapılan açıklamaya göre Ergin Ataman, 2 yıl boyunca Panathinaikos takımını çalıştıracak. Ergin Ataman bu anlaşma ile tarihe geçti. Tarihte ilk kez bir Türk koç Yunan takımını çalıştıracak.