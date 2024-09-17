Tarihi not edin! İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor: Artık böyle olacak İkinci el araç alım-satımında büyük bir değişiklik geliyor! 27 Eylül'den itibaren, araç satışlarında tüm vatandaşlar için zorunlu olacak.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerini daha güvenli hale getirmek için önemli bir adım atıyor.

27 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan Güvenli Ödeme Sistemi, tüm araç satışlarında zorunlu olacak.

Bakanlık, sosyal medya hesabında uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımda, “İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek.” ifadelerine yer verildi.

ÖNCE PARA, SONRA SATIŞ

27 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek Güvenli Ödeme Sistemi, araç alım satımlarını daha güvenli hale getirecek. Peki, sistem nasıl çalışacak?

Öncelikle, satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Alıcı ise notere gitmeden önce, kendisine verilen referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Satış onaylandıktan sonra, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Bu yöntem sayesinde araç alım satım işlemleri tamamen güvence altına alınacak ve dolandırıcılık riskleri minimize edilecek.

TÜM ARAÇ SATIŞLARINDA ZORUNLU OLACAK

Daha önce sadece oto galerileri gibi ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler için zorunlu olan bu sistem, artık tüm araç satışlarında kullanılacak.

Yeni sistemde, taşıt satış bedelinin nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda, satış bedelinin ve taşıt mülkiyetinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi sağlanacak.

Bu işlemler, bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları gibi aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.

Satış işlemi için notere gidildiğinde, öncelikle satışa engel bir durum olup olmadığı kontrol edilecek. Engel bulunmazsa, Güvenli Ödeme Sistemi kaydı olup olmadığına bakılacak ve sistem kaydı mevcutsa, para aktarımının tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilecek. Bu adımlar sayesinde araç alım-satım süreçleri daha güvenli ve şeffaf hale gelecek.