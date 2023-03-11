Tarihin en büyük çöküşü! ABD'de Silikon Vadisi Bankası iflas etti, hisseler çakıldı... ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan Silikon Vadisi Bankası, iflasını duyurdu.

Silikon Vadisi, internet ve teknoloji sektörünü oluşturan binlerce şirketin merkezinin bulunduğu, dünyanın en büyük teknoloji üssü. Silikon Vadisi Bankası ise bu bölgedeki birçok şirketi finanse ediyor.

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Hisseleri yüzde 60 oranında düşüş yaşayan Silikon Vadisi Bankası (Silicon Valley Bank), yolun sonuna geldi.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silikon Vadisi Bankası'nı kapattığını duyurdu.

FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

ABD ekonomisi, 2008 küresel mali krizinden bu yana ABD'de yaşanan en büyük banka iflası olarak tanımladı.

Sigortalı mevduatlar güvencede

FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı bildirildi.

Bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedildi.

Yeni girişimciler endişeli

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaş ve genellikle start-uplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

Yeni girişimler neredeyse yarısı personellerine ödeme yapma ve yedek finansman kaynaklarını SVB'den karşılıyordu.

SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.