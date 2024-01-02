Tarihte bir ilk: 17 Ocak’ta geliyor… Türkiye’nin başı dertte! Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Türkiye için tarihi olay dedi ve 17 Ocak tarihi için vatandaşları uyardı.

ensonhaber.com

Yeni yıla sıcak bir giriş yaparken, Türkiye'yi bekleyen ani hava değişikliği ile ilgili uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen bir soğuk hava dalgası için flaş bir tarih verdi.

Ökten, 17 Ocak tarihinde Türkiye'nin tarihi bir olayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Ayrıca "Türkiye'nin başı dertte" ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Hava durumu ile ilgili hassasiyeti ve öngörüleriyle tanınan Ökten'in bu uyarısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Vatandaşlar, özellikle bu tarihe dair ne tür bir olayın yaşanacağını, hangi bölgelerin etkileneceğini merakla bekliyor.

17 Ocak'ta hazır olun

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından 17 Ocak tarihinde beklenen tarihi olay için vatandaşları uyardı.

Ökten, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“17 Ocak'ta kuzey kutbundaki tüm soğuklar kutuptan dışarı çıkacak ve aşağı inecek. Ya Türkiye, Ya da Avrupa'nın başı dertte. Tarihi bir olay...”