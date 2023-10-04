TARİHTE İLK KEZ OLUYOR! Uzayda çöp unutan şirkete şok ceza! Tam 150 bin dolar.. Uzayda çöp bırakan Amerikan Dish Network şirketi Amerikan telekomünikasyon düzenleyici kurumu Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından cezaya çarptırıldı..

ensonhaber.com

Emekliye ayrılan uydularını Dünya'nın yörüngesinde bırakan Amerikalı bir şirkete ilk kez ceza kesildi.

Dish Network isimli Amerikan uydu şirketi, uzayda bıraktığı çöp sebebiyle cezaya çarptırıldı. Dish Network şirketi bu cezayı yiyen ilk şirket oldu.

Euronews'in haberine göre şirket, eskiyen uydularını uzayda yanlış yerde bıraktığı için Amerikan telekomünikasyon düzenleyici kurumu Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından cezaya çarptırıldı.

Tam 150 bin dolar ceza

Dish Network şirketi emekliye ayrılan uydularını uzayda bıraktığı için 150 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Komisyon'un İcra Bürosu Başkanı Loyaal Egal, uzay çöpü konusunda bir dönüm noktası olan bu cezanın komisyonun hayati önem taşıyan uzay atığı kurallarını uygulamak için güçlü bir yaptırım yetkisine ve kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi.

Uzay araçları için tehlike oluşturuyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dış Uzay İlişkileri Ofisi'ne göre yörüngede bir bilye büyüklüğünde yarım milyon ve yaklaşık bir milimetre ölçülerinde yüz milyon atık parçası bulunuyor.

Bu atıklar, uzay araçları için potansiyel birer tehlikeli olarak görülüyor.