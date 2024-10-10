Tasını tarağını toplayan öğrenci o ülkelere gidiyor! İşte, öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler...

Haber Merkezi
Türkiye’de eğitim gören birçok öğrenci son yıllarda özellikle de üniversite eğitimlerini yurt dışında tamamlamak istiyorlar.
Çeşitli birçok nedenden dolayı tercih edilen yurt dışı okullarına ise şimdiye dek toplamda 6.4 milyon Türk öğrenci gitti.
Ekonomim’de yer alan habere göre, her geçen gün giderek artan bu sayı sonucunda ise yurt dışı eğitim sektörü de büyüme kaydederek 36,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı.
Yurt dışı okul tercihleri giderek artıyorken bakın öğrenciler ağırlıklı olarak hangi ülkeleri tercih ediyormuş.
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM İÇİN EN ÇOK GİTTİĞİ ÜLKELER
1- Amerika Birleşik Devletler: %17
2- İngiltere: %11
3- Kanada: %10
4- Fransa: %6
5- Avusturya: %6
6- Almanya: %6
7- İspanya: %2