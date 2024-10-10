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Tasını tarağını toplayan öğrenci o ülkelere gidiyor! İşte, öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler...

Tasını tarağını toplayan öğrenci o ülkelere gidiyor! İşte, öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler... Son yıllarda öğrenciler okul tercihlerini yurt dışında bulunan okullardan yana kullanıyor. Şimdiye dek yurt dışında okumaya giden Türk öğrencilerin sayısı ise 6.4 milyon olarak kaydedildi. Bakın bu öğrencilerin yurt dışında gitmeyi en çok tercih ettiği ülkeler hangileriymiş...