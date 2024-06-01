Taşların arasındaki hayvan nerede? 3 saniyede görenler kartal kadar keskin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren yeni bir görsel test ile sizlerleyiz. Resimdeki odunların arasına gizlenmiş bir kedi bulunuyor. Bakalım kediyi ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Üstün zekaya sahip kişilerin kısa sürede çözebildiği yeni bir görsel bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş hayvanı bulmak kimileri için çok kolayken kimileri için son derece zorlayıcı olacak.

Resimde birçok taş parçası yer alıyor ve bu taşların arasına gizlenmiş bir hayvan var.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış hayvanı saniyeler içerisinde bulabiliyor.

Peki siz bu hayvanı bulabilecek misiniz? İşte bir hayvanın saklı olduğu o görsel...

Resimdeki hayvanı bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde hayvanı fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede hayvanı fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki hayvanı bulamayanlar için işte testin cevabı;