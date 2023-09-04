Tatlı olup olmadığını anlamak bu kadar basitmiş! Kavun alırken bunlara dikkat edin! Kavunun tatlı olup olmadığını anlamak için dikkat etmeniz gereken bazı özellikler bulunmaktadır. İşte tatlı ve olgun bir kavun seçmek için yapmanız gerekenler..

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Yazın en çok tüketilen meyveler arasında yer alan kavunun tatlı olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler denenmektedir.

Pazarda veya markette kavun seçerken denenen farklı yöntemler ile kavunun tatlı olup olmadığı anlaşılmaya çalışıyor.

Kavun ülkemizin birçok bölgesinde yetişerek sofralarımızın vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor.

Kavun lezzetinin yanı sıra içerdiği su ve besin maddeleri sayesinde sağlık açısından da önemli bir meyvedir.

Peki bir kavunun tatlı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte kavun seçerken dikkat edilmesi gerekenler..

Bir kavunun tatlı olup olmadığını anlamanın ilk yolu kabuğuna bakmaktır. Yumuşak bir kabuk yapısına sahip kavunun tatlı olma ihtimali son derece yüksektir.

Fakat bu tek başına yeterli bir bulgu değildir. Çünkü kabuğu sert olan kavunlarda tatlı olabilir. Bu yüzden önemli olan husus kavunun boyutuna göre ağırlığı ve dibinin yumuşak olup olmamasıdır.

Özellikle Kırkağaç ismi verilen kavun türünde bulunan tırtıklı ve düzgün çizgiler lezzetli bir kavun olduğunun ispatıdır.

Bir kavunun tatlı olup olmadığını anlamanın bir başka yoluda kavunun altını koklamaktır. Eğer kavundan güzel bir koku alıyorsanız bu kavunun tatlı olduğuna işarettir.

Kavunun dışına vurarak onun kalitesini anlayabilirsiniz. Kavunun kabuğu ne çok yumuşak ne de çok sert olmalıdır. Kavunun kabuğunun dengeli olması iyi ve oldun bir kavun olduğuna işarettir.