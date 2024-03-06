Tavuğa sürüp dondurun, dönerden farkı kalmıyor... Tavuk döner sevenlerin favorisi olacak bu lezzeti evde yapmak çok pratik. Üzerine sürüp dondurun, dilim dilim pişirin. Bir daha dışarda döner yemeyeceksiniz.

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Döner, Türk lezzetlerinin vazgeçilmez lezzetidir.

Özellikle tavuk döner, her bütçeye ve damağa uygun olması sebebiyle çok sık tercih edilmektedir.

Şimdilerde ateş pahası olan tavuk dönerin aynısını evde yapmak mümkün.

Kasaptan aldığınız tavuğu tarifimize göre soslarsanız dönerden farkı kalmayacak.

İşte evde tavuk döner tarifi...

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü veya tavuk but

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvıyağ

2 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tavuk etini ince dilimler halinde kesin. Eğer mümkünse, eti ince dilimler halinde kesmek için dondurarak kesmeyi tercih edebilirsiniz. Dondurulmuş et, daha kolay kesilir ve daha ince dilimler elde edilir.

Bir kaba yoğurt, zeytinyağı veya sıvıyağ, rendelenmiş sarımsak, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber, pul biber, tuz ve isteğe bağlı olarak limon suyu veya nar ekşisi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Marine etmek için tavuk dilimlerini bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın. Tavuk etinin sosu iyice çekmesi için en az 1 saat, tercihen 2-3 saat veya bir gece buzdolabında dinlendirin.

Tavuk dilimlerini bir şişe geçirin veya düz bir yüzeye yayarak fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında veya ızgarada, tavuk dilimleri altın rengi olana kadar pişirin. Arada bir çevirerek her iki tarafın da eşit şekilde piştiğinden emin olun.

Pişmiş tavuk döner dilimlerini sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak, döner ekmeği veya pide ile servis yapabilir ve üzerine domates, marul, soğan, turşu, yoğurt sosu gibi garnitürler ekleyebilirsiniz.