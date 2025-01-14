Tavuk marinesine 1 bardak ekleyin, çıtır çıtır yiyin...

Yağmur Dinç
Çıtır tavuk sevdalıları, toplanın...
Bu marinasyondan sonra bir daha dışardan sipariş etmeyeceksiniz.
Çıtır çıtır tavukları evde yapmanın formülü belli oldu.
Harcına 1 bardak ekleyin ve kızartın. Hem paranız cebinizde kalacak hem lezzetinden damaklarınız çatlayacak...
ÇITIR TAVUK HARCI
1 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı un
1 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
Malzemeleri karıştırın ve tavuğu bulayın. Ardından unlayıp kızartın ve çıtırlığın tadına varın!