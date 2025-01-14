Tavuk marinesine 1 bardak ekleyin, çıtır çıtır yiyin...

Yağmur Dinç

Çıtır tavuk sevdalıları, toplanın...

Bu marinasyondan sonra bir daha dışardan sipariş etmeyeceksiniz.

Çıtır çıtır tavukları evde yapmanın formülü belli oldu.

Harcına 1 bardak ekleyin ve kızartın. Hem paranız cebinizde kalacak hem lezzetinden damaklarınız çatlayacak...

ÇITIR TAVUK HARCI

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı un

1 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

Malzemeleri karıştırın ve tavuğu bulayın. Ardından unlayıp kızartın ve çıtırlığın tadına varın!