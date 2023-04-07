TBMM seçim tatiline girdi! Meclis ne zaman açılacak? İşte meclisin açılacağı tarih! Türkiye Büyük Millet Meclisi, 14 Mayıs seçimleri sebebiyle tatile girdi. Taşerona kadro, EYT, geçici işçiye kadro gibi konularla gündemde olan meclisin ne zaman açılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte meclisin a.ılacağı tarih...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bugün tatile girdi. TBMM’nin tatile girmesinin ardından açılış tarihi gündemde yerini aldı. Vatandaşlar meclisin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. TBMM tatile girmeden önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için üye seçimi yapıldı. KVKK'da AK Parti'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi. Geçici işçiye kadro ve taşeron işçiye zam konularıyla gündeme gelen meclisin açılış tarihi belli oldu. İşte meclisin açılacağı tarih… Meclis ne zaman açılacak? TBMM’de görüşmelerin tamamlanmasından sonra Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 14 Mayıs seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılması üzerine meclisi kapattı. Buna göre TBMM, 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından sonuçların açıklanmasından 3 gün sonra açılacak.