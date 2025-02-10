TCMB faiz kararı: TCMB yılın ikinci faiz kararını ne zaman açıklayacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz kararı düzenli olarak güncelleniyor. TCMB tarafından güncellenecek olana şubat ayı faiz kararı piyasa ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Bu kapsamda TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının hangi tarihte yapılacağı ve faiz oranlarına ilişkin nasıl bir adım atılacağı büyük bir dikkatle bekleniyor.

Ekonomiyi yakından takip eden milyonların odağı haline gelen politika faiz kararının, enflasyon, döviz kurları, finansal piyasalar üzerindeki etkileri de büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, TCMB şubat ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Bu kapsamda, Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.