Tek bakışta orijinallik testi! Güneş gözlüğündeki işarete dikkat... Sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına zararı, orijinalin bedelinden daha fazladır. Peki, nasıl ayırt edebiliriz? İşte sahte gözlüğü tek bakışta orijinalden ayırmanın yöntemi.

Yaz ayları geldi, güneş yüzünü gösterdi.

Güneşin etkisini arttırması ile birlikte gözlerini zararlı güneş ışınlarından korumak isteyen vatandaşlar güneş gözlüklerine yöneldi.

Güneş gözlüğü takmadan yapamayanlar, hemen alışverişe başladı.

Özellikle online alışverişle güneş gözlüğü satın alanların, orijinallik konusunda dikkat hassas olması gereklidir. Sahte güneş gözlükleri, göz sağlığına aklınıza gelmeyecek zararlar verebilir.

İster aksesuar olarak kullanın, ister amacına uygun kullanın fark etmez. Orijinal güneş gözlüğü almak isterken kandırılanların sayısı bir hayli fazla. Aynı zamanda ekonomik olduğu düşünülürken, sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği de unutuluyor.

Orijinal güneş gözlüğü için öncelikle güneş gözlüğünüzü güvendiğiniz satış noktalarından faturalı olarak ve distribütör garanti ve sertifikalı olarak satın almanız önemlidir.

Peki, sahte gözlük nasıl anlaşılır? Sahte ve orijinal güneş gözlüğü nasıl ayırt edilir? İşte anlamanın yolu...

Bu işarete dikkat

CE işareti, ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin 1985 yılında hazırladığı Yeni Yaklaşım konusunda uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

CE işareti, bir ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösterir.

Satın aldığınız güneş gözlüğünde veya optik gözlükte CE işaretinin olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Orijinal güneş gözlüğü ve optik gözlüklerde modellerinde bu işaret mutlaka yer alır.