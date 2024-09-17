Tek bir karartı kalmıyor! Silikonları onunla silin, küfün kökünü kazıyın... Küf lekeleri silikonların üzerinde oluşan ve sebep olduğu kararmalar yüzünden temizlikte oldukça can sıkıcı olan sorunların başında gelir. Sizde silikonları o karışımla temizleyin küflerin kökünü kazıyın.

Haber Merkezi

Nemli bölgelerde meydana gelen küf lekeleri neden oldukları koyu lekeler nedeniyle bir hayli can sıkıcıdırlar. Özellikle de banyo duvarlarında meydana gelen bu koyu renkli küf lekeleri temizlik sırasında çeşitli yöntemlere başvurulmasına neden olur.

Banyoda bulunan silikonların üzerine yerleşen bu küf lekeleri oluşturdukları kötü görünüm nedeniyle çoğu ev kadının korkulu rüyasıdır.

Estetik görüntüsünün yanında sağlık sorunlarına da neden olan küfleri temizlemek için çeşitli kimyasallara ihtiyaç duymanıza gerek kalmayacak bu doğal yöntem küf lekelerinin kökünü kazıyacak.

MUHETEŞEM İKİLİ TEK BİR KÜF LEKESİ BIRAKMIYOR...

Nemli bölgelerde oluşan ve hem görüntüsü hem de sağlık açısından zararlı oluşuyla can sıkıcı olan küfler yerleştikleri silikonların üzerinden limon suyu ve tuz ikilisiyle anında yok oluyor.

Asidik yapısı sayesinde limon suyu temizlikte de işinize yarayan mutfak malzemeleri arasında yer alır. Küf oluşumunun olduğu silikonların üzerine damlatacağınız limon suyu asidik özelliği sayesinde küflerin köküne kadar işleyecek.

Limon suyunun damlatmanızın ardından lekeli bölgelere tuz serpiştirmeniz ve ardından eski bir diş fırçası yardımıyla silikonları nazikçe ovalamanız küf lekelerini söküp atmanızda oldukça etkili olacak.