Tekstilde sektöründe devrim! O kıyafetler yasaklanıyor

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Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla plastik ve tekstil sektörlerinde köklü değişiklikler başlatıyor.

Yeni düzenlemeler, tek kullanımlık plastikleri kısıtlama, geri dönüştürülebilir malzemeleri teşvik etme ve hızlı modaya karşı daha çevreci üretim modelleri oluşturma hedefini taşıyor.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında 2025 yılından itibaren plastik şişelerin en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içermesi zorunlu hale gelirken, pamuk gibi geri dönüştürülmesi zor olan doğal liflerin yasaklanması da gündemde yer alıyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜ ELDEN GEÇİYOR

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda plastik sektörüne olduğu kadar tekstil endüstrisine de büyük bir dönüşüm dalgası getiriyor. Yeni düzenlemelerle, 2050 yılına kadar tüm tekstil ürünlerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesi hedefleniyor.

Bu süreçte, 2030 yılı itibarıyla tekstil ürünlerinin en az %50’sinin kısmen, %25’inin ise tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi zorunlu hale gelecek.

Bu büyük dönüşüm, sektörde radikal değişiklikleri beraberinde getiriyor. Pamuk gibi geri dönüşümü zor olan doğal liflerin kullanımı ciddi şekilde kısıtlanabilirken, bunun yerine plastik şişelerden elde edilen sentetik kumaşların yaygınlaştırılması teşvik ediliyor.

Bu durum, hem üreticilerin alternatif malzemelere yönelmesini hem de tüketicilerin yeni nesil kumaşlara alışmasını gerektirecek.