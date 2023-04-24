Telafi tarihleri 2023! Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesi için telafi eğitimi programını açıkladı. Bu kapsamda telafi tarihleri merak konusu oldu. Peki, telafi eğitimi ne zaman, hangi ay başlayacak? Telafi eğitimi kaç gün sürecek? İşte telafi dersleri tarihleri...

6 Şubat'ta felaketi yaşayan Türkiye, 10 ilde yıkım yaşadı. Eğitim hayatını sekteye uğratan depremlerin ardından bölgede iyileşme devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı geçen derslerin telafini için program oluşturdu.

Telafi eğitimi olarak açıklanan programda depremden etkilenen 10 il için dersler devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, telafi eğitiminin yapılacağı tarihleri duyurdu.

Öğrenci ve öğretmenler ise "telafi dersleri ne zaman başlayacak" ve "telafi eğitimi kaç gün sürecek" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, telafi eğitimi ne zaman, kaç gün? İşte ayrıntılar...

Deprem telafisi eğitim tarihleri 2023

Milli Eğitim Bakanı Özer, telafi programına ilişkin "10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve merkezüssünün yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'da telafi eğitimi uygulanacak.