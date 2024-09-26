Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor: Haftada bir kez mutlaka kapatmak gerekiyor! ABD Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından mobil cihazlar için en iyi güvenlik uygulamalarını paylaştı. Telefonların sürekli açık kalması değil meğer haftada bir kez mutlaka kapatılmaları gerekiyormuş.

Haber Merkezi

Günümüzde 7’den 70’e herkes akıllı telefon kullanıyorken telefonları korumak için güvenlik önlemleri de merak ediliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından yayınlanan paylaşımda akıllı mobil cihazların çeşitli güvenlik sorunlarına karşı korunması için önerilerde bulundu.

Özellikle de bilgisayar korsanları ve saldırganlarının mobil cihazlarınıza saldırmasının önlemek için bazı ipuçları verdi. Telefonunuzu korumak amacıyla birtakım önerilerde bulunan NSA, telefonunuzu kapatıp açmak kadar basit bir yöntemin korumada oldukça etkili olacağını da vurguladı.

TELEFONLAR HAFTADA BİR KEZ KAPATILMALI

Günümüzde oldukça yaygın olan spearphishing saldırıları, yani mail yoluyla yemleme kötü amaçlı yazılım yüklemek için ilk hedef telefonunuz oluyor.

Tıklamalı istismarlar siz bir etkileşimde bulunmadan bile cihazınıza bulaşabildiğinden NSA, en az haftada bir kez telefonunuzu kapatıp yeniden açmanız yönünde tavsiyede bulunuyor.

Bu basit işlem, bilgisayar korsanlarının telefonunuzdan bilgi çalmasını oldukça zor bir hale getirebilir. Fakat, kurum tarafından bunun her zaman bir saldırıyı engellemeyeceği konusunda da uyarılar veriyor.