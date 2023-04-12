Telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı aşırı ısınmadan nasıl korursunuz? Bu haberimizde, dizüstü bilgisayarınızın ve akıllı telefonunuzun aşırı ısınmasını nasıl önleyeceğinizi ele aldık. İşte bilmeniz gereken bazı ipuçları..

Uzun süre kullanımın ardından ısınan dizüstü bilgisayarlar veya telefonlar ister istemez tedirginlik yaratabiliyor.

Cihazların fazla ısınmasını önlemek için bazı önlemler almak işe yarayabiliri.

Bu yazımız dizüstü bilgisayarınızın ve akıllı telefonunuzun aşırı ısınmasını nasıl önleyeceğinizi açıklamaktadır.

Sıcaklığı kontrol edin

Pilin ısınması nedeniyle bilgisayarların ve akıllı telefonların ısınması son derece normal olsa da, bu cihazların aşırı ısınmaya başlamadan önce ne kadar ısınabileceğinin elbette bir üst sınırı vardır.

Dizüstü bilgisayarınız çok ısınıyormuş gibi hissettiriyor ve performans sorunları göstermeye başladıysa, dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınma tehlikesi olup olmadığını görmek için ücretsiz bir sıcaklık izleme aracı kullanın.

Gösterge işaretlerini görürseniz, dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınıp ısınmadığını anlayacaksınız. Bazı akıllı telefonlar, telefonun veya pilin çok ısınıp ısınmadığını size söyleyebilen yerleşik sıcaklık sensörleri sunar ve birçok akıllı telefon, telefon çok ısınırsa otomatik olarak kapanır.

Cihazlarınızı güneş ışığından ve sıcak ortamlardan uzak tutun

Telefonunuzu veya bilgisayarınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakırsanız veya sıcak bir arabada bırakırsanız dokunmanız bile elinizi yakabilir.

Müzik çalarken, bir aramayı yanıtlarken veya şarj olurken pil zaten çalıştığı için ısı daha da kötüleşir. Bu yüksek ısı alanlarında cihazınızı kapatın.

Cihazınızı kullanmak için bekleyin

Sıcak bir bölgeden daha ılıman bir bölgeye geçerken, tekrar açmadan önce dizüstü bilgisayarınızın veya akıllı telefonunuzun biraz soğumasını bekleyin. İdeal olarak, cihaz normal termal çalışma aralığına dönene kadar beklemeniz tavsiye edilir.

Çok pil tüketen uygulamaları kapatın

Pili çok tüketen uygulamaları ve özellikleri kapatın. GPS ve 4G/5G gibi özellikler veya en yüksek ekran parlaklığı, dizüstü bilgisayarınızın veya akıllı telefonunuzun pil ömrünü zorlamakla kalmaz, aynı zamanda pilinizin daha fazla ısınmasına sebep olur.

Benzer şekilde, daha az pil kullanmak ve pil ısısını otomatik olarak azaltmak için cihazınızı pil tasarrufu ayarında kullanın.