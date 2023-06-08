Telefonunuzun arkasında bu siyah nokta bakın ne işe yarıyor! Akıllı telefonlarda kameranın yanında ufak siyah bir nokta bulunur. Peki bu noktanın ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız bu içerik tam size göre. Bakın bu siyah nokta ne işe yarıyormuş!

Günümüzde hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan telefonlarımız aslında kişisel asistanımız. Arama ve mesajlaşmadan çok daha fazla kolaylık sağlayan akıllı telefonlar hayatımızda önemli ölçüde yer kaplıyor. Yeni bir akıllı telefona sahip olduğumuzda sürekli yenilikler öğreniyoruz. Özellikle iPhone kullanıcısıysanız doğru yerdesiniz. iPhone modellerinin arka kısmında kameranın hemen yanında küçük siyah bir nokta bulunuyor. Peki bu noktanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sizler için bu siyah noktanın ne işe yaradığını araştırdık. İşte o siyah noktanın görevi… Telefonun kamerasının yanındaki siyah nokta bakın ne işe yarıyor! Cep telefonunuzdaki kameranın yanındaki o küçük siyah nokta mikrofon görevi görür. Yaygın olarak arama yaparken ve ayrıca FaceTime, Skype kullanırken ve HD videolar kaydederken ortam gürültüsünü ortadan kaldırmaya yardımcı olur.