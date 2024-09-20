Temizlik yaparken herkes es geçiyordu! Meğer orası en kirli noktaymış... Temizlik yaparken her ne kadar dip köşe yapıldığı söylense de yatak odasında bulunan o nokta birçok kişi tarafından es geçilir. Oysa tam bir bakteri yuvası olan o nokta temizlenmeden geçilmemesi gereken noktaların başında yer alır. İşte, herkesin göz ardı ettiği o nokta...

Haber Merkezi

Temizlik yaparken evin her noktası her ne kadar titizlikle temizleniyor olsa da özellikle yatak odasında bulunan ve adeta bakterilerin yaşam alanı olan o nokta es geçilir.

Ev temizliğini bitirdikten sonra her yerin temiz olduğunu düşünüyor olsanız da belki de en rahat ettiğiniz kişisel alanınız olan yatak odanızdaki o noktayı göz ardı ediyorsunuz.

Toz akarlarının adeta yuvası olan o nokta temizlik esnasında ilk dikkat edilmesi gereken noktalardanmış.

TEMİZLİK SIRASINDA ONLARI MUTLAKA KALDIRIN

Temizlik yaptığınız sırada yatağınızı toplamak ilk adımlar arasında yer alıyorsa nevresim takımlarını çıkarmayı da bu adıma eklemeniz gerekiyormuş.

Temizlik hizmeti veren birçok ismin özen gösterilmesinin altını çizdiği bu detay yapılmadığı taktirde odadaki toz akarlarının yerleştiği nevresimler başta alerjik rahatsızlıklarınız olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabiliyormuş.

Sizde temizlik yaparken nevresim takımlarınızı çıkararak ve ardından yatağınızın üzerine karbonat dökerek işlerinize başlayın. Yatak yüzeyinde oluşan toz akarlarını komple temizleyerek dip köşe temizliğin hakkını verin.