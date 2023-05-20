Temmuz'a geri sayım! En düşük memur maaşı net ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından "zamlı net memur maaşı" açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Temmuz ayını dört gözle bekleyen memurlar, "en düşük memur maaşı net ne kadar" sorusuna yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaş zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında yapılacak olan ek zam ile birlikte memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Emekli ve memur maaşlarına, bilindiği üzere ocak ve şubat aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ölçüsünde zam geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz." açıklaması sonrasında, "net mi, brüt mü" sorusu gündeme geldi.

En düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağının söylenmesi üzerine sosyal medyada yalan haberler çıkınca, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olaya açıklık getirdi.

En düşük memur maaşı net ne kadar?

Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır.