Tencerenin içine bir yaprak ekleyin, çorbanız lokanta usulü olacak… Evde yaptığınız çorbalar artık lokantalardaki kadar lezzetli olabilir! Biz de herkesin merak ettiği o lezzetin sırrını paylaştık. Tencereye 1 yaprak eklemeniz yetiyor.

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Türk mutfağının en sevilen tatlarından biri olan çorbalar, özellikle lokantalardaki enfes lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

İşte, o lezzetin sırrı şimdi açığa çıkıyor!

Her bir yudumunda insanı mest eden lokanta usulü çorbanın püf noktaları, yaz kış demeden merak ediliyor ve araştırılıyor.

Ancak bu lezzetin sırrı, aslında herkesin ev mutfağında kolayca uygulayabileceği kadar basit.

Tencerenin içine 1 yaprak eklemek yetiyor.

Çorbanın lezzetini ikiye katlıyor

Sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan kerevizin, yaprakları da oldukça kullanışlı.

Aldığınız kerevizlerin yapraklarını kurutun ve saklayın. Daha sonra yapacağınız çorbaya bir yaprak eklediğinizde lezzetini iki katına çıkarıyor.

Ayrıca bakliyatlarınızı çorbanın içerisine eklemeden önce mutlaka bol su içerisinde yıkayın.