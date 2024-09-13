Tencereye 1 bardak eklemek yetiyor, et lokum gibi pişiyor... Yemek pişirirken duyduğumuz aşçı sırlarında biri daha ortaya çıktı. Kırmızı et pişirirken tencereye bir bardak, eti adeta lokum gibi yapıyor...

Haber Merkezi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan eti çeşitli şekillerde pişirme yöntemleri vardır.

Bu yöntemler yardımıyla etin lokum kıvamında olması beklenir. Evde et kavururken uygulayacağınız o yöntem eti tam istediğiniz kıvama getirerek lokum gibi pişmesine yardımcı oluyor.

Şeflerin mutfak sırları arasında bulunan bu yöntem etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayarak sofralarınızı şenlendiriyor.

1 BARDAK EKLEMEK YETİYOR...

7’den 70’e herkesin severek tükettiği ve sağlık açısından oldukça yararlı olan kırmızı et evde pişirilirken uygulayacağını bu püf nokta eti kolum gibi yapacak ve imza yemeklerinizden olacak.

Kırmızı et kavururken tencereye bir bardak maden suyu eklemeniz hem lezzetli hem de yumuşacık yapacak. Maden suyunun içerdiği mineraller, ete yumuşaklık kazandırır ve lezzetini artırır.

Ayrıca, maden suyunun asidik yapısı, etin daha kolay pişmesini ve sertleşmesini engeller. Bu yöntem, etin hem pişme süresini kısaltır hem de daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlar.