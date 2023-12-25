Tencereye 1 bardak ekleyin, yaprak sarmanız asla dağılmayacak Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan yaprak sarması, siz yapınca da dağılıyor mu? Eğer tencereye 1 bardak bunu eklerseniz, hem yaprak sarmalarınız dağılmayacak, hem de lezzetine lezzet katacak.

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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yaprak sarma, yüzyıllardır süregelen geleneksel bir yemek olarak öne çıkıyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bu yemek, lezzet ve görsel şöleniyle sofralarda kendine özgü bir yer edinmiş durumda.

Ancak, yaprak sarmasının yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

Yaprakların sağlam olması ve nemini kaybetmemesi, sarma yaparken yaşanabilecek kuruma ve parçalanma sorunlarını engelliyor.

Eğer siz de yaprak sarmalarınız dağılmasın istiyorsanız, pişirirken tencereye 1 bardak ekleyin, arkanıza yaslanın…

Yaprak sarmanız ne dağılacak, ne kuru olacak

Tavuk suyunun yemeklere kattığı lezzetin sınırları, geleneksel lezzetlerde yeni bir boyut kazanıyor.

Genellikle pilav ve çorbaların vazgeçilmez lezzet tamamlayıcısı olarak bilinen tavuk suyu, sadece bununla sınırlı kalmıyor. Lahanasından yaprak sarmasına, sarmaların lezzetini artırmak için önerilen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Sarmaların pişirilmeden önce üzerine 1 çay bardağı tavuk suyu gezdirilmesi, hem yaprakların dağılmasını engelleyecek hem de lezzetini arttıracak.