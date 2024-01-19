Tencereye 1 kaşık ekleyin, barbunya asla gaz yapmayacak Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan barbunyanın püf noktası ortaya çıktı. Barbunya pişirirken tencereye bir kaşık eklediğinizde, hem daha lezzetli olacak, hem de gaz yapmayacak.

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Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan barbunya yemeği, sofralara renk, lezzet ve sağlık katmaya devam ediyor. Kırmızı renkli ve lezzetli bir baklagil olan barbunya, özellikle besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Lif açısından zengin içeriği sindirim sistemini düzenlerken, protein bakımından da oldukça zengin olan barbunya, kas gelişimine destek oluyor.

İçerdiği demir, magnezyum, potasyum ve folik asit gibi mineraller sayesinde vücuda enerji sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Her damak zevkine hitap eden bu lezzetli yemeğin püf noktası ortaya çıktı. Meğer böyle pişirince lezzetini kat kat artırıyormuş.

Tencereye 1 kaşık eklemek yeterli

Zeytinyağlı barbunya sevenlerin dikkatine! Barbunya yemeği yaparken lezzetin sırrı ortaya çıktı, ve bu sır kimyon! Barbunya yemeğine eklenen 1 tatlı kaşığı kimyon, sadece lezzetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gaz yapma sorununa da çözüm sunuyor.

Barbunya tarifi

Mutfak Sırları'nda yer alan tarife göre;

Malzemeler

1 kg barbunya

3 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı salça

2 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy havuç

1 litre sıcak su

Tuz

2 adet kesme şeker

3-4 adet sarımsak

Yarım demet Maydanoz

Yapılışı

Domates, sarımsak, soğan ve havuçları soyup yıkayın.

Domatesleri, sarımsakları ve soğanları yemeklik, havuçları halka halka doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın, soğanları ve havuçları ekleyerek orta ateşte pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleşince sarımsakları, salça ve domatesleri ekleyin ve 2–3 dakika karıştırarak eritin.

Barbunyaları ekleyerek birkaç dakika karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin, kısık ateşte barbunyalar yumuşayana kadar pişirin, barbunyayı ocaktan almadan 10 dakika önce tuzunu ve şekerini ekleyerek tatlandırın.

Maydanozları bol suda yıkayın, ince ince kıyın. Yemeğinizi servis tabağına alın üzerine maydanozları ekleyin. Ilık ya da soğuk servis edin. Afiyet olsun!