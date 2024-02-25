Tencereye 4 kaşık ekleyin, tarhana çorbası ne topaklanacak ne de dibi tutacak Tarhana çorbası, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Daha lezzetli ve kıvamlı tarhana çorbası için, mutlaka içine 4 kaşık ekleyin! Sonucu inanılmaz…

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Soğuk kış günlerinde sıcacık bir kucaklama, sofralarımızın kahramanı: tarhana çorbası!

Ancak, bu lezzetli çorbayı yaparken karşılaşılan topaklanma sorunu bazen keyfimize gölge düşürebiliyor.

İşte, bu sorunu ortadan kaldıracak pratik bir tarifle karşınızdayız!

İşte bu tarifle, hem kış sofralarınıza bir şölen katıyoruz hem de pürüzsüz bir tarhana çorbası elde etmenin sırlarını paylaşıyoruz.

Malzemeler

· 4 yemek kaşığı yoğurt

· 4 yemek kaşığı tarhana (ben bir küçük çay bardağı ile ekledim)

· 1 diş sarımsak

· 6 su bardağı soğuk su (tavuk suyu veya et suyu karıştırabilirsiniz)

· 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Tüm malzemeleri soğukken bir kapta karıştırın.

Karışımı ocağa alın ve kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin.

Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve 15 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Son olarak tereyağlı sosu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın.

Afiyetle için!