Tencereye ondan 1 bardak ekleyin, lokum gibi sarmaların tadını çıkartın… En sevilen Türk yemeklerinin arasında yaprak sarmasının yeri apayrıdır. Yaprak sarması yaparken tencereye o malzemenin bir bardağını eklediğinizde sert yapraklar adeta lokum gibi olacak.

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Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerini listelesek belki de listenin başını yaprak sarması alır. Yaprak sarması yaparken lezzetine lezzet katacak birçok tarifte vardır.

Yaprak sarması yaparken belki de güzel olup olmayacağını en çok düşündüren detay yapraklardan kaynaklı olan sorundur.

Her yaprak aynı olmadığından sarmanın lezzeti de değişkenlik gösterebilir. Ancak bu yöntemle sert olan yapraklarınız bile adeta lokum gibi yumuşacık olacak ve sarmalarınızın lezzetine lezzet katacak.

1 bardak ekleyin…

Yaprak sarması yaparken en önemli detay kullandığınız yapraklardır. Eğer taze yaprak kullanacaksanız, yaprakların acısını almak adına kaynar suda 2-3 dakika boyunca haşlayın ve ardından soğuk suya koyarak yapraklarınızı şoklayın.

Eğer salamura yaprak kullanmayı tercih edecekseniz sarma işlemine başlamadan önce yaprakların tuzunu almak için bol su ile iyice yıkadıktan sonra sarma işlemine başlayabilirsiniz.

Sardığınız yaprakların sert olduğunu fark ettiğinizde sarmaktan vazgeçmenize ya da lezzet açısından kötü olacağına dair korkularınızı bu yöntemle rafa kaldıracaksınız.

Sarma işlemi bittikten sonra tencereye dizilen sarmaların üzerine yaklaşık bir bardağa eşit olan 2 adet limondan elde edilen limon suyunu sarmalarınızı üzerine dökmeniz yapraklarınızı yumuşacık yapacak ve adeta lokum gibi sarmalara sahip olmanızı sağlayacak.

Limon suyunun asidik özelliği sayesinde, yaprakların sert liflerini yumuşatarak, hem pişme süresini kısaltır hem de yaprakların lezzetini artırıcı özellik elde etmenize olanak sağlayacak.