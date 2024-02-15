Tencereye yağ yerine onu ekleyin, un helvanızın adeta ipek gibi oluşunu izleyin… Her ne kadar kolay görünse de kıvamını tutturmanın zor olduğu tatlılardan birisi de un helvasıdır. Helva yaparken tencereye margarin yerine ekleyeceğiniz o ürün sayesinde kıvam derdiniz kalmayacak helvanız resmen ipek gibi olacak…

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Hafif tatlıların başında un helvası gelir. Yapımı her ne kadar basit gibi görünse de kıvamını tutturmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Çayın yanına sıkça yapılan bu tatlıyı yaparken bazı püf noktalar vardır. Pratik ve az malzemeyle hazırlayacağınız bu tatlıyı bu püf noktasıyla hazırladığınızda resmen ipek gibi olacak.

Yapımında sadece un, şeker ve yağ kullanılan un helvasının kıvamını ipek gibi yapmanız aslında sandığınızdan daha kolay.

İpek gibi un helvası…

Un helvası yaparken ipek gibi olmasını istiyorsanız yapım aşamasında kullandığınız margarinleri rafa kaldırmanız ve yerine tereyağı kullanmanız yeterli olacaktır.

Tereyağı helvanın daha kıvamlı olmasını sağlayarak lezzetine lezzet katacak.

Tam kıvamında un helvası tarifi

Tam kıvamında ipek gibi bir un helvası yapmak için gereken malzemeler şöyle:

2 su bardağı un

125 gr tereyağı

1, 5 su bardağı şeker (daha az şekerli sevenler miktarı azaltabilirler)

1, 5 su bardağı süt veya su

İsteğe göre bir avuç ceviz içi

Hazırlanışı

Önce şeker ve süt ya da su (hangisi tercih edilirse) bir kaba alınarak, şeker içerisinde eriyinceye kadar karıştırılır. Daha sonra kullanılmak üzere bir kenarda bekletilir.

Pişirme işlemi yapılacak tencereye önce yağ eklenerek eritilir ve arından da un ile ceviz için ilave edilir.

Tencere orta ateşte sürekli karıştırılarak 10-15 dakika iyice kavurulur. Ocağın altı iyice kısılır.

Kavrulan un ve cevizin üzerine hazırlayıp kenarda bekletilen soğuk şerbet dökülür ve sürekli karıştırılır.

İlk başta çok sulu bir kıvam olacaktır ama karıştırdıkça ve ısındıkça un şerbeti çekecektir. Helva iyice kıvam aldığında ocağın altı kapatılır.

Bir 5 dk kadar üzerini kapatıp demlenmeye bırakabilirsiniz yada sıcakken hemen şekil verebilirsiniz.

İpek gibi olan helvanızı istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…